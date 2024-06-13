Суд Петербурга передал государству недвижимость брата экс-чиновника Громова

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску городской прокуратуры к бывшему главе Калининского района Ивану Громову, его брату Павлу и супруге Павла Светлане Гринь, об этом 13 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее прокуратура Петербурга подала иск об обращении в доход государства недвижимости Павла Громова, а именно земельный участок в Московской области площадью 4 371 квадратный метр и дом площадью 1 671 квадратный метр. Общая стоимость всего этого, по данным прокуратуры, больше 469 млн рублей.

При этом, как уточнили в прокуратуре, легальных источников заработка, на которые все это можно позволить, обнаружено не было. В суде представители ответчиков заявили, что требования о передаче недвижимости абсурдны, а прокуратура злоупотребляет правом.

По итогу суд иск удовлетворил. На указанную недвижимость судом наложены обеспечительные меры.

Напомним, что братьев Громовых задержали в декабре 2021 года. Предполагается, что, когда Иван Громов был главой комитета по информатизации и связи в 2012-2016 годах, организованная преступная группа похитила из бюджета Петербурга 244 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру