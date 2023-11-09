Прокуратура хочет передать государству недвижимость брата экс-чиновника Громова

Прокуратура Петербурга подала иск об обращении в доход государства недвижимости Павла Громова, который является братом бывшего главы Калининского района Ивана Громова. Оба сейчас проходят по делу о мошенничестве и легализации преступных средств.

Иск прокуратура подала в Смольнинский районный суд, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе городских судов. Ведомство указало в заявлении, что у Павла Громова есть земельный участок в 4,37 тысячи кв. м и дом в 1,67 тысячи кв. м в селе Ершовское Московской области. В общей сложности они стоят 469,8 млн рублей, сказано в иске. При этом нет подтверждения легальных доходов, с помощью которых Громов мог бы купить эту недвижимость, отметила прокуратура. По ее данным, общий размер зарплаты мужчины с 2013 года по 2021 год составил 4,4 млн рублей.

Прокуратура попросила суд на время рассмотрения дела арестовать землю и дом Павла Громова. Заседание Смольнинского районного суда по делу прошло 9 ноября. Рассмотрение отложили на декабрь, сообщили ЗАКС.ру в пресс-службе судов.

Также в иске прокуратуры указано, что Павел Громов арендовал разные квартиры и платил за месяц проживания в них от 54 до 198 тысяч рублей. А Иван Громов арендовал жилье за 250 тысяч рублей в месяц, заявили в ведомстве. Там добавили, что его жена со своих банковских счетов с 2013 года по 2022 год потратила на личные нужны в общей сумме более 45,58 млн рублей. При этом общий размер зарплаты супругов с 2013 года по декабрь 2020 года составила 35 млн рублей, отметили в прокуратуре.

Напомним, братьев Громовых задержали в декабре 2021 года. По версии следствия, когда Иван Громов был главой комитета по информатизации и связи в 2012-2016 годах, организованная преступная группа похитила из городского бюджета 244 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру