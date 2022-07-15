Куйбышевский райсуд арестовал двоих фигурантов дела о хищении госсредств, а третьему запретил ночные прогулки

Куйбышевский районный суд Петербурга определил меру пресечения троим фигурантам дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила 15 июля объединенная пресс-служба судов. Речь идет о бывшем зампреде комитета по информатизации и связи Андрее Соколове, экс-главе ГУП "Информационно-аналитический центр" Андрее Овчаренко и о замглавы Петроградского района Евгении Корабельникове, возглавлявшем ранее все тот же ГУП "ИАЦ".

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы в Петербурге действовала организованная группа под руководством экс-главы комитета по информатизации Ивана Громова и его брата Павла. Участники переводили с расчетных счетов ГУП "ИАЦ" средства на счета ООО "Тэсонэро Компьютерс" "в качестве оплаты за заведомо невыполненные работы и неоказанные услуги", пишет судебная пресс-служба. В результате бюджет Петербурга понес урон на сумму не менее 244 миллионов рублей, полагает следствие.

Под подозрением в участии в хищениях оказались Корабельников, Овчаренко и Соколов. Все трое были задержаны 13 июля, теперь же суд назначил им меру пресечения. Согласно решению, Овчаренко и Соколов пробудут под стражей до 23 августа. Корабельникову же назначен запрет определенных действий — до той же даты он не сможет покидать жилье по ночам, общаться с любыми лицами по делу (за исключением следователя, защиты, медперсонала и близких родственников), а также пользоваться средствами связи и интернетом.

Братья Громовы были задержаны в декабре 2021 года, вскоре после увольнения Ивана Громова с должности главы Калининского района.