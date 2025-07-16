Беглов: Более 10 тысяч семей воспользуются прокатом вещей для новорожденных

До конца 2025 года в Петербурге более 10 тысяч семей смогут воспользоваться прокатом товаров первой необходимости для новорожденных, заявил 16 июля губернатор Александр Беглов. Речь идет о мере поддержки семей с младенцами, введенной в городе ко Дню защиты детей.

"На реализацию новой меры поддержки по бесплатному прокату уже выделены средства из федерального и регионального бюджетов. Мы ожидаем, что в течение 2025 года прокатом товаров первой необходимости для новорождённых смогут воспользоваться более 10 тысяч петербургских семей с детьми", — привели слова Беглова в администрации губернатора.

Как писал ранее ЗАКС.Ру, воспользоваться прокатом вещей для новорожденных могут неполные, малообеспеченные, многодетные или студенческие семьи, а также семьи с ребенком-инвалидом. Товары предоставляются на детей в возрасте до полутора лет, всего на руки выдается не более трех наименований на выбор из списка, насчитывающего 22 позиции.

Взять в прокат семьи могут детские коляски, кроватки, детский стул для кормления, пеленальный столик и иные вещи. Передача вещей в пользование оформляется соответствующим документом. В случае умышленного уничтожения вещи родителей могут попросить компенсировать ее стоимость.

Андрей Казарлыга, фото: Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района