Полиция проводит проверку из-за столкновения байкера с автобусом на Невском проспекте

Петербургская полиция выясняет обстоятельства аварии, произошедшей 16 июля на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства ДТП произошло в 10:28 утра. Мужчина на мотоцикле не справился с управлением и врезался в ехвший впереди него лазурный автобус. После столкновения байкер был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

"По факту аварии проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.

В Telegram-канале Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 16 июля опубликовали обращение депутата Госдумы Николая Валуева к мотоциклистам. Парламентарий призвал байкеров к соблюдению правил дорожного движения и осторожному поведению на дороге. Валуев заверил мотоциклистов, что с уважением относится к их сообществу, но как автомобилист не понимает тех из них, кто лавирует между машинами "на грани фола".

Напомним, в начале июня в правоохранительных органах отчитывались о результатах рейда по проверке соблюдения ПДД байкерами на территории Петербурга и Ленобласти. За неделю проверок правоохранители выявили порядка 2,5 тысяч нарушений, наиболее распространенным из которых является превышение скорости.

фото ЗАКС.Ру