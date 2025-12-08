Суд приговорил бизнесмена Ебралидзе к 3,5 года колонии

Ленинский районный суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима предпринимателя Александра Ебралидзе по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщила 8 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Назначенный ему срок образовался путем частичного сложения наказаний с ранее вынесенным приговором.

Уголовное дело было связано с деятельностью Ебралидзе на посту генерального директора ООО "СТОД". Как установил суд, с период с 2017 по 2020 год бизнесмен уклонился от уплаты налогов на общую сумму 181,3 млн рублей. Происходило это посредством получения необоснованных налоговых вычетов по НДС, для чего использовались подложные документы по фактически мнимым сделкам.

"Ебралидзе вину признал. Дело рассмотрено в особом порядке", — отметили в пресс-службе судов.

Непосредственно по рассмотренному делу бизнесмену назначили девять месяцев колонии с двухлетним запретом деятельности, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учета. В декабре 2023 года Октябрьский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы по делу о хищении более 371 млн рублей. В тот раз его отпустили из зала суда, поскольку зачли в счет назначенного срока время, проведенное в СИЗО.

