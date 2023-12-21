Суд Петербурга приговорил бизнесмена Ебралидзе к трем годам колонии по делу о растрате

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего главы АО "АКБ "Контант-Банк" Александра Ебралидзе по статье о присвоении и растрате (ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 160 УК РФ), об этом 21 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Александра Ебралидзе приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении более 371 млн рублей. Однако бизнесмена выпустили из зала суда в связи с отбыванием наказания в СИЗО.

Напомним, что в 2016 году Ебралидзе задержали по подозрению в причастности к пропаже 3 млрд рублей средств "Констант Банка". Тогда миллиардер являлся владельцем банка, у которого в этом же году ЦБ РФ отозвал лицензию. В апреле 2023 года сообщник Ебралидзе получил условный срок по этому же делу.

Фото: ЗАКС.Ру