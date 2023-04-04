Сообщник бизнесмена Ебралидзе получил условный срок по делу о растрате

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам условного срока предпринимателя Эльдара Дыгова, проходящего по одному экономическому делу с коллегой Александром Ебралидзе. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, заключившего сделку со следствием Дыгова признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 4 ст.160 УК, два эпизода) и легализации денежных средств (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК, один эпизод).

"К Дыгову был предъявлен иск на 971 203 302.74 руб. Сумма легализации - 525 323 884.63 руб", - гласит текст сообщения.

Иск полностью удовлетворили. Отдельно отмечается рассказ подсудимого о его поездках в ДНР и ЛНР и его участии в восстановлении вновь присоединенных к России регионов.

После того, как бизнесмен стал сотрудничать со следствием, его выпустили из СИЗО, назначив запрет определенных действий. По трем аналогичным эпизодам его перестали преследовать из-за истечения сроков давности. Похожим образом обошлись с его напарником Александром Ебралидзе в конце марта: из пяти криминальных эпизодов производство прекратилось по четырем.

Напомним, Ебралидзе в 2010-х годах был главным акционером "Констанс-банка". Его обвиняли в присвоении 2,9 млрд рублей, которые, по версии следствия, отошли к бывшему главе банка Дыгову.