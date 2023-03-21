Суд в Петербурге прекратил производство по большинству эпизодов, вменяемых бизнесмену Ебралидзе

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил рассмотрение большиства эпизодов, вменяемых бизнесмену Александру Ебралидзе, сообщила 21 марта объединенная пресс-служба городских судов. Решение было принято по завершении предварительных слушаний по уголовному делу, заведенному в отношении предпринимателя.

Всего против Ебралидзе были выдвинуты обвинения по трем эпизодам организации присвоения чужого имущества (ч. 3 ст. 33 — ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также он обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

"Суд прекратил производство по четырем эпизодам из пяти имеющихся в связи с истечением сроков давности", — сообщила судебная пресс-служба по результатам заседания во вторник.

Из пяти имевшихся эпизодов устоял лишь один, связанный с организацией присвоения пяти миллионов евро.

Ебралидзе находится под арестом с ноября 2021 года по делу о присвоении 2,9 миллиарда рублей "Констанс-банка", главным акционером которого он был. На заседании во вторник суд продлил ему меру пресечения до 30 июля.

В феврале стало известно о планах продажи квартиры Ебралидзе в доходном доме Лидваля на торгах с начальной ценой 75,7 миллиона рублей. В минувшую пятницу стало известно, что суд зарегистрировал уголовное дело в отношении предполагаемого соучастника бизнесмена Эльдара Дыгова.