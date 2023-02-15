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Квартиру бизнесмена Ебралидзе в доходном доме Лидваля продадут на торгах за не менее 75 млн рублей

фото ЗакС политика Квартиру бизнесмена Ебралидзе в доходном доме Лидваля продадут на торгах за не менее 75 млн рублей

Квартиру признанного банкротом предпринимателя Александра Ебралидзе продадут на торгах с начальной ценой в 75,7 млн рублей, передаёт "Деловой Петербург". Недвижимость расположена в доходном доме Фёдора Лидваля на Каменноостровском проспекте, 1-3, литера А. Здание признано объектом культнаследия регионального значения.

Положение об условии продажи квартиры подготовил ПАО "Балтинвестбанк", выдававший Ебралидзе кредиты в период с 2012 по 2017 год. Всего бизнесмен получил от банка 405 млн рублей, 388 из которых представляли собой залог - квартиру в доме Лидваля. Квартира имеет площадь в почти 360 кв. метров.

Жилплощадь оформлена на только на Ебралидзе, но также на его супругу, поэтому банку перед торгами придётся юридически "уладить" с ней отношения.

Ебралидзе обвиняется в присвоении 2,9 млрд рублей "Констанс-банка", чьим главным акционером он был в 2010-х годах. Под арестом предприниматель находится с ноября 2021 года. Ранее стало известно о том, что Арбитражный суд Петербурга признал его банкротом и назначил процедуру реализации его имущества.


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