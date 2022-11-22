Арбитражный суд признал миллиардера Ебралидзе банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал предпринимателя Александра Ебралидзе банкротом и начал процедуру реализации его имущества. Также ему назначили финансового управляющего: им стал Александр Володин из саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Развитие". Решение о банкротстве бизнесмена опубликовано в базе "Электронное правосудие", на что обратил внимание "Деловой Петербург".

Также Арбитражный суд внёс в реестр требований кредиторов Ебралидзе задолженность перед банком "Санкт-Петербург" в размере 5,5 млрд рублей. Ранее банку удалось добиться признания банкротом АО "Талион", которое входит в одноимённую группу бизнесмена и которому частично принадлежит пятизвёздочный отель "Талион Империал", расположенный на Невском проспекте.

Процедуру банкротства Ебралидзе инициировала компания ВЭБ.РФ, которая ранее выдавала кредиты на реализуемые предпринимателем проекты.

"ДП" напоминает, что в 2022 году Ебралидзе занимал 200-е место в рейтинге миллиардеров по версии издания.

Напомним, бизнесмен пребывает под арестом с ноября 2021 года. Миллиардера, в 2010-х годах являвшегося главным акционером "Констанс-банка", обвиняют в присвоении 2,9 млрд рублей. Деньги, согласно материалам дела, достались экс-главе банка Эльдару Дыгову, который проходит обвиняемым по тому же делу и тоже находится под арестом.

В мае сообщалось, что предприниматель Александр Брега смог отсудить у Ебралидзе 286 млн рублей долга за землю под Тверью.