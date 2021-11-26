В Петербурге по делу "Констанс-банка" бизнесмена Эльдара Дыгова отправили в СИЗО

Куйбышевский суд Петербурга своим постановлением поместил на один месяц в следственный изолятор предпринимателя, бывшего главу "Констанс-банка" Эльдара Дыгова, задержанного 24 ноября в рамках дела о присвоении 3 млрд рублей. На неделе задерживали также главного акционера банка, Александра Ебралидзе и брата Дыгова, Тимура, проходящих по тому же делу.

Фабула дела состоит в том, что в 2016 году частный банк недосчитался почти 3 млрд рублей средств, вскоре после чего Центробанк отозвал у него лицензию. Следствие полагает, что присвоение денег Дыговым организовал Ебралидзе.

Впоследствии экс-глава "Констанс-банка" основал горнодобывающую компанию. Как писало издание 47news, 38% акций ООО "Выборгская горная компания" сегодня принадлежат его жене Юлии Дыговой.

Обвинение по статье 160 УК (присвоение или растрата) Эльдару Дыгову пока не предъявили, но свою вину он уже признал.