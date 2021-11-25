ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:14

Вместе с бизнесменом Ебралидзе полиция задержала братьев-предпринимателей Дыговых

фото ЗакС политика Вместе с бизнесменом Ебралидзе полиция задержала братьев-предпринимателей Дыговых

Параллельно с задержанием предпринимателя Александра Ебралидзе петербургские правоохранители доставили в отдел двух братьев-бизнесменов Тимура и Эльдара Дыговых, делится 47news.

По информации издания, родственники могут быть связаны с "Констанс-Банком", откуда несколько лет назад "исчезли" порядка 3 млрд рублей.

Дыговых задержали в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

МВД изучает обстоятельства пропажи 3 млрд рублей из "Констанс-Банка" в 2016 году. Ебралидзе являлся основным владельцем структуры, а Дыговы - тесно с ним связаны. Эльдар Дыгов и его мать Эльвира некоторое время были совладельцами ООО "М.Д.Т.", которому в 2016 году досталось 99% "Констанс-Банка".

После того, как из кассы банка пропали деньги, братья-предприниматели организовали бизнес по камнедобыче в Выборгском районе Ленобласти и в Карелии. По информации СМИ, Эльдар владел 20% ООО "Выборгская горная компания", а на данный момент уже 38% компании принадлежат его жене Юлии Дыговой, ещё 20% владеет его знакомая Елена Якконен.

Напомним, Александра Ебралидзе задержали сотрудники экономической безопасности ФСБ днём 24 ноября. В его квартирах и офисах прошли обыски. Его имя также фигурирует в уголовном деле по ст. 160 УК.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама