Вместе с бизнесменом Ебралидзе полиция задержала братьев-предпринимателей Дыговых

Параллельно с задержанием предпринимателя Александра Ебралидзе петербургские правоохранители доставили в отдел двух братьев-бизнесменов Тимура и Эльдара Дыговых, делится 47news.

По информации издания, родственники могут быть связаны с "Констанс-Банком", откуда несколько лет назад "исчезли" порядка 3 млрд рублей.

Дыговых задержали в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

МВД изучает обстоятельства пропажи 3 млрд рублей из "Констанс-Банка" в 2016 году. Ебралидзе являлся основным владельцем структуры, а Дыговы - тесно с ним связаны. Эльдар Дыгов и его мать Эльвира некоторое время были совладельцами ООО "М.Д.Т.", которому в 2016 году досталось 99% "Констанс-Банка".

После того, как из кассы банка пропали деньги, братья-предприниматели организовали бизнес по камнедобыче в Выборгском районе Ленобласти и в Карелии. По информации СМИ, Эльдар владел 20% ООО "Выборгская горная компания", а на данный момент уже 38% компании принадлежат его жене Юлии Дыговой, ещё 20% владеет его знакомая Елена Якконен.

Напомним, Александра Ебралидзе задержали сотрудники экономической безопасности ФСБ днём 24 ноября. В его квартирах и офисах прошли обыски. Его имя также фигурирует в уголовном деле по ст. 160 УК.