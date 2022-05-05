С пребывающего в СИЗО миллиардера Ебралидзе взыскали 286 млн рублей долга за землю под Тверью

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил иск о взыскании с пребывающего в СИЗО миллиардера Александра Ебралидзе 286 млн рублей в качестве уплаты долга за купленные им 96 га земель в Тверской области, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Истцом выступил предприниматель Александр Брега. В 2019 году он заключил с Ебралидзе договор на покупку участка земли площадью 96 га под Тверью, за которые бизнесмен обязан был заплатить ему 190,5 млн рублей. Несмотря на то, что заявитель перед Ебралидзе свои обязательства выполнил в полном объёме, деньги за проданный участок он так и не получил. Кроме обозначенной суммы Брега потребовал взыскать с Ебралидзе неустойку в 182 млн рублей.

Присутствовавший на заседании представитель ответчика не стал оспаривать требования Брега и признал вину Ебралидзе. Он указал на то, что согласно действующему законодательству сумма компенсации должна быть соизмерима с нарушенным интересом. Суд данное замечание учёл и снизил неустойку до 96 млн рублей.

Напомним, Александр Ебралидзе пребывает в СИЗО с ноября 2021 года. Миллиардера, в 2010-х годах являвшегося главным акционером "Констанс-банка", обвиняют в присвоении 2,9 млрд рублей. Эпизод относится к 2016 году. Вскоре после его совершения у частного банка была отозвана лицензия. Деньги, согласно материалам дела, достались экс-главе банка Эльдару Дыгову, который проходит обвиняемым по тому же делу и тоже находится под арестом.