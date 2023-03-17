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Новости 16:26

"Коллега" бизнесмена Ебралидзе по делу о растрате почти 1,5 млрд рублей заключил соглашение о сотрудничестве

фото ЗакС политика "Коллега" бизнесмена Ебралидзе по делу о растрате почти 1,5 млрд рублей заключил соглашение о сотрудничестве

Октябрьский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении предпринимателя Эльдара Дыгова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст.160 УК) и в легализации денежных средств (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК).

Ввиду того, что Дыгов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему изменили меру пресечения, наложив запрет определённых действий. Ранее он пребывал под стражей.

В объединённой пресс-службе петербургских судов напомнили, что сумма растраты, в которой обвиняется бизнесмен, составляет почти 1,5 млрд рублей. Дело к производству пока не принято.

В то же время материалы разбирательства в отношении бизнесмена Александра Ебралидзе находятся на рассмотрении на этапе предварительных слушаний.

Миллиардера Ебралидзе, признанного банкротом, в 2010-х годах являвшегося главным акционером "Констанс-банка", обвиняют в присвоении 2,9 млрд рублей. Деньги, согласно материалам дела, достались экс-главе банка Эльдару Дыгову, который проходит обвиняемым по тому же делу.


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