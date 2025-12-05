Прокурор запросил Кунису шесть лет колонии по делу о финансировании ФБК*

Гособвинитель запросил шесть лет лишения свободы в качестве наказания основателю iGooods Григорию Кунису по делу финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру из Петроградского районного суда. Проведенный под стражей срок он попросил зачесть из расчета день с СИЗО за полтора дня в колонии. Предпринимателя судят за переводы на счета Фонда борьбы с коррупцией*.

В своей речи прокурор заявил о том, что считает вину Куниса доказанной. По его мнению, не позднее 5 августа 2021 года у предпринимателя возник преступный умысел на перечисление средств ФБК*, после чего тот до февраля 2022 года совершил семь ежемесячных платежей по 500 рублей каждый. Всего он перевел 3,5 тысяч рублей на счета организации. Прокурор упомянул положительные отзывы свидетелей о Кунисе, а также признание вины и раскаяние подсудимого. В числе смягчающих обстоятельств он перечислил наличие у Куниса детей и пожилых родителей, его участие в организации "Бессмертного полка" и благотворительную деятельность.

Адвокаты указали на то, что их подзащитный сотрудничал со следствием и раскаялся в совершенном, а также упомянули о его семье и несовершеннолетних детях. Они напомнили, в частности, о том, что после ареста он отдельно просил жену продолжать переводить деньги на благотворительность. "Такого человека, как Григорий Михайлович, нельзя изолировать от общества", — отметила адвокат Анастасия Борисова, имея в виду возможную пользу гражданам от деятельности Куниса. Ее коллега Александр Передрук назвал подзащитного "хорошим человеком" и патриотом. В качестве наказания адвокаты просили назначить подсудимому штраф.

В последнем слове Кунис вновь заявил о признании вины. Он вспомнил о том, что давал подчиненным право на ошибку и попросил судью предоставить ему такое же право. Нахождение в СИЗО стало для него "серьезным испытанием" в силу того, что он был разлучен с детьми и родителями. Также Кунис отметил, что нахождение под арестом стало для него временем "вынужденного безделья". Это, по его словам, стало для него дополнительным наказанием.

— Государству и обществу крайне невыгодно содержать меня за решеткой. Каждый день моего содержания в СИЗО означает потерю для казны 100 тысяч рублей. К этой цифре очень легко прийти. В моем деле есть справки о налогах за последние пять лет. Вот эту цифру разделяем на количество дней, которые показывают, что мой труд приносил в доходы государства ежедневно 100 тысяч рублей, три миллиона в месяц. Я деятельный человек, я не могу сидеть без дела. Мое призвание — организовать бизнесы, большие проекты. Нет сомнений, что я своим трудом могу принести большую пользу для общества в виде налогов и качественных сервисов, — заявил подсудимый в последнем слове и добавил, что арест поставил на паузу работу над проектом по снижению потерь сбытовых компаний, в котором у него была "организующая роль".

Кунис ранее возглавлял Альянс независимых региональных издателей, издавал ряд медиапроектов, включая газету "Мой район". Также он известен как сооснователь сервиса доставки iGooods и соорганизатор первых шествий "Бессмертного полка" в Петербурге. Куниса арестовали в конце июля. Вину он признал и сотрудничал со следствием.

На прошлом заседании Кунис, при обсуждении возможного наказания, просил не разлучать его с семьей и детьми.

*ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

