Предпринимателя Куниса допросили в суде

В Петроградском районном суде 2 декабря продолжились слушания по делу основателя сервиса доставки iGooods и Григория Куниса, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). В этот раз на заседании заслушали показания сооснователей первого в России шествия "Бессмертный полк" и допросили самого подсудимого.

Допрос свидетелей проводили с целью выяснения личности обвиняемого. В частности, в зале выступили создатели самой первой акции, которая состоялась в Томске и чьим примером вдохновлялись жители других регионов, включая Куниса. Напомним, он был в числе организаторов первых шествий "Бессмертного полка" в Петербурге. Свидетели со стороны защиты Сергей Колотовкин и Сергей Лапенков поочередно рассказали о своем опыте знакомства с ним и поделились своими наблюдениями о его личностных качествах. Оба отмечали его организаторские таланты и его патриотизм. Среди прочего, Лапенков предположил, что если бы он оказался на скамье подсудимых, то Кунис обязательно бы пришел его поддержать. Последнее замечание пробудило любопытство в прокуроре, который попросил свидетеля поточнее выразить мысль.

— Если бы я оказался в беде, Григорий бы обязательно пришел мне на помощь, — последовал ответ.

Представитель гособвинения также последовательно интересовался у свидетелей, известно ли им что-либо "о финансировании экстремистской деятельности" подсудимым. Все ответы были отрицательными.

В ходе допроса Кунис вкратце рассказал о своем карьерном пути в журналистике и в бизнесе. Он отметил, что "всегда ориентировался на социально значимые проекты", имея в виду свою деятельность и на медиарынке, и в сфере доставки, где он был одним из пионеров в России. Это и подтолкнуло его к организации шествия "Бессмертного полка" в Петербурге и благотворительностью, уточнил обвиняемый.

По словам фигуранта, ролики ФБК* он смотрел с 2013 года и временами отправлял небольшие донаты организации, но сам в ее деятельности не участвовал и ни с кем из руководства лично не знаком. При этом он продолжал отправлять деньги по подписке и после признания ФБК* экстремистской организацией, но затем самостоятельно прекратил переводы, "поскольку понимал противоправность этих действий". Также он в очередной раз заявил о том, что признает вину. Прокурор спросил у него, какой приговор мог бы способствовать его исправлению. Подсудимый затруднился ответить, но сказал, что хотел бы быть с семьей и детьми.

— Я понимаю, что нарушил закон и поступил неправильно, — заявил Кунис и добавил, что сожалеет о своих поступках.

Он отметил, что оценивал ролики ФБК* с сугубо журналистской точки зрения без оценки политической составляющей.

— Я журналист в крови, много лет, все-таки десятков лет проработал. Я к политикам ко всем очень настороженно отношусь, неважно. Это ДНК журналистики: держаться от всех политиков подальше и им в принципе не доверять, неважно, какой там пост, каких направлений. Поэтому я деятельность ФБК* <...> рассматриваю исключительно с журналистской точки зрения, — объяснил свою позицию фигурант.

Также на заседании суд приобщил ряд документов к материалам дела по просьбе защиты. Среди них письмо с подтверждением того, что в 2006 году Кунис стал лауреатом премии "Медиа-менеджер России" за создание сети районных печатных газет. Ранее он занимался изданием газеты "Мой район", которая выходила в Петербурге и Москве.

Следующее заседание назначено на 5 декабря. На нем состоятся прения сторон.

На прошлом заседании сторона обвинения рассчитывала допросить четырех свидетелей, однако ни один из них не пришел. В итоге прокурор зачитал их показания, полученные на стадии предварительного следствия.

Куниса задержали в конце июля, ему вменяют совершение семи денежных переводов в пользу ФБК*. По версии следствия, всего в период с августа 2021 года по февраль 2022 года он пожертвовал организации 3,5 тысячи рублей.

* ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

