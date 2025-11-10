ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 ноября 2025, 18:19

Суд не смог допросить свидетелей по делу основателя iGooods Григория Куниса

В Петроградском районном суде Петербурга 10 ноября состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении предпринимателя Григория Куниса, обвиняемого в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Изначально планировалось, что в процессе допросят свидетелей со стороны обвинения, но они явиться по повестке в суд не смогли, передает MR7

Всего в суде ждали четверых: двое якобы заболели, еще один – в командировке, а последнего вызвали на допрос. Вместо живого общения по инициативе прокурора в суде зачитали их письменные показания. Они были посвящены работе Куниса в iGooods, в частности, тому, что среди коллег политические вопросы не обсуждались. Также в суде озвучили технические данные по переводам Куниса на счета ФБК* в период с 2021 по 2022 год. 

Следующее заседание запланировано на 2 декабря. По инициативе защитников подсудимого на заседании собираются допросить еще нескольких свидетелей. В суде планируют добраться до этапа прений сторон уже 5 декабря. 

Уголовное дело в отношении Куниса возбудили летом 2025 года. Ему вменяют несколько переводов ФБК* сумму 3,5 тысячи рублей. Сам предприниматель факт перевода средств не отрицает и признает вину. С момента задержания он содержится в СИЗО. 

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру

