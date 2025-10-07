Суд оставил под стражей основателя iGooods Григория Куниса

Санкт-Петербургский городской суд 7 октября рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста предпринимателя Григория Куниса, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) из-за переводов ФБК*, сообщило издание MR7. Суд решил оставить Куниса под стражей. Петроградский районный суд начнёт рассматривать уголовное дело Куниса по существу. Первое заседание назначено на 15 октября. Следствие передало материалы 3 октября.

В ходе заседания адвокат предпринимателя Александр Передрук указывал, что с момента ареста Куниса в июне изменились обстоятельства. Он подчеркнул, что все процессуальные действия выполнены и дело передали в суд для рассмотрения по существу. Передрук также напомнил, что обвиняемый сотрудничает со следствием и не имеет возможности скрыться.

"Я скажу по-человечески, любой грамотный человек, и Вы, Ваша честь, посмотрев на меня, легко поймёт, что я не буду скрываться и с достоинством приму любое решение суда", - цитирует слова Куниса издание. Он выступал из СИЗО по видеосвязи.

Григория Куниса арестовали в конце июля. В отношении него возбудили уголовное дело из-за перевода в размере 3,5 тысячи рублей структурам ФБК*, совершенный в период с июня 2021 года по февраль 2022 года. Кунис признал вину. В сентябре Петроградский районный суд продлил меру пресечения до 16 октября.

Кунис основал сервис доставки продуктов iGooods вместе со своим братом в 2014 году. Предприниматель запустил несколько других проектов, в частности, газету "Мой район".

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

