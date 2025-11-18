Лидера "Яблока" Николая Рыбакова хотят судить за пост с портретом Навального*

На рассмотрении Выборгского районного суда Петербурга находится административное дело в отношении председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова. На него составили протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Как сообщает "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на главу пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву, поводом для протокола стала публикация политика, посвященная смерти оппозиционера Алексея Навального* от 16 февраля 2024 года.

Суд принял материалы дела в отношении политика 1 ноября. Судебное заседание назначено на 4 декабря. Статья о демонстрации экстремистской символики предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, если Рыбакова признают виновным, он не сможет принять участие в выборах в сентябре 2026 года.

Отметим, в начале ноября силовики составили протокол по этой же статье в отношении депутата Заксобрания Петербурга Ольги Штанниковой. Причиной послужила публикация с фотографией Навального*. Ее дело рассмотрят в Калининском районном суде 27 ноября. Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Александр Шишлов выступил в поддержку однопартийцев.

"Ни Николай Рыбаков, ни Ольга Штанникова, на которых составлены эти протоколы, никаких материалов с экстремистской символикой не публиковали. Эти протоколы наглядно показывают, в каких условиях работает партия "Яблоко". Мы будем отстаивать свою позицию в суде", - написал Шишлов в своих соцсетях.

Отметим, последние месяцы в Петербурге несколько человек подверглись административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики. Среди них, например, депутат городского парламента Михаил Амосов. Впрочем, он сможет принять участие в выборах в 2026 году.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру