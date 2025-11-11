Гитарист Stoptime Орлов получил еще 13 суток ареста

Ленинский районный суд Петербурга 11 ноября арестовал гитариста уличной группы Stoptime Александра Орлова на 13 суток по делу об организации массового пребывания граждан в общественных местах (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга в мессенджере MAX. Арест стал для музыканта уже третьим по этой статье, причиной составления протокола послужил уличный концерт, состоявшийся 27 сентября на Сенной площади.

Адвокат Мария Зырянова в начале заседания заявила ряд ходатайств. Суд удовлетворил ее просьбы допросить в качестве свидетеля Ирину Логинову (мать вокалистки группы Дианы Логиновой) и приобщить карту с расстоянием от места выступления до ближайших станций метро, адвокат надеялась с ее помощью показать отсутствие помех пешеходам.

Орлов в протоколе показал, что виновным себя не признает, стало известно на заседании. В суде он заявил, что в указанное время на Сенной площади не выступал. По его словам, группа играла там в тот же вечер, но позже обозначенного в протоколе срока. Помехи для пешеходов, по его мнению, при этом не создавались.

Свидетель Логинова показала, что пробыла на концерте с его начала и до завершения. В тот вечер выступление началось, по ее словам, около 20:30 — то есть уже после того времени, которое значилось в протоколе. Одновременно на концерте присутствовали около 25 человек, отметила она. По ее мнению, слушатели помех пешеходам не создавали. Мешать им, по ее мнению, могла произошедшая перед этим авария со сбитым курьером на трамвайных путях на Садовой улице.

Адвокат Зырянова заявила, что материалы дела не содержат подтверждения вины Орлова, и попросила прекратить рассмотрение дела. В случае, если суд откажет в удовлетворении ходатайства, она просила прекратить дело за его малозначительностью.

В отдел полиции Орлова доставили после отбытия второго по счету ареста, назначенного в конце октября. Также протокол составили на невесту Орлова, вокалистку Stoptime Диану Логинову, ее дело Ленинский суд рассмотрит позже.

Ранее к административной ответственности также привлекали барабанщика группы Stoptime Владислава Леонтьева. Он отбыл два административных ареста подряд.

Участники группы привлекли к себе внимание из-за репертуара, состоящего в том числе из песен исполнителей, признанных иностранными агентами. Видеозаписи уличных концертов вызвали недовольство у ряда активистов. Депутат Госдумы Михаил Романов обращался в МВД и Следственный комитет с просьбой проверить выступления музыкантов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру