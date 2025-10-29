На барабанщика Stoptime составили новый протокол

Полиция составила протокол о создании помех движению пешеходов или транспортных средств (ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ) на барабанщика уличной группы Stoptime Владислава Леонтьева, сообщила 29 октября "Фонтанка". По информации издания, молодого человека доставили в отдел полиции после отбытия административного ареста в Луге.

Правоохранители намерены ходатайствовать в суде о назначении ареста музыканту. Санкции по вменяемой ему статье предусматривают для граждан, в том числе, арест на срок до 15 суток или же штраф в размере 30-50 тысяч рублей.

В середине октября Дзержинский районный суд назначил Леонтьеву 13 суток ареста по статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ) из-за уличного концерта у станции метро "Площадь Восстания". Столько же назначили вокалистке Stoptime Диане Логиновой, известной как Наоко. Гитарист Александр Орлов получил 12 суток ареста.

Накануне Ленинский районный суд оштрафовал Логинову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за публичного исполнения песни иноагента.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру