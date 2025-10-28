ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 28 октября 2025, 14:22

Певицу Наоко оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Певицу Наоко оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга 28 октября оштрафовал 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вокалистку группы Stoptime, известную под псевдонимом Наоко, признали виновной из-за выступления группы с исполнением песни Монеточки*. 

Логинова в суде заявила, что не намеревалась кого-либо дискредитировать. Она не отрицала, что исполнила в тот день порядка двух десятков песен вместе с группой. Ознакомиться с творчеством тогда пришли, по ее словам, около 20 человек. Вину Логинова не признала. 

Адвокат исполнительницы Мария Зырянова просила вызвать в суд свидетелей-полицейских. Она отметила, что даже после изучения материалов дела все равно "остается загадкой", какие именно строчки из песни сочли дискредитирующими армию. 

В середине октября Логинову арестовали на 13 суток за организацию массового скопления граждан во время выступления Stoptime возле станции метро "Площадь Восстания". Отбывать административный арест ее отправили в ИВС в Луге. Предполагалось, что срок ее ареста истекает утром 28 октября, однако накануне вечером ее увезли в 76-й отдел полиции Центрального района для составления еще одного протокола. 

Группа Stoptime получила известность летом 2025 года после выступлений на центральных улицах города. В своем репертуаре группа использовала творчество иностранных агентов. Позже в сети группа активистов и общественников начала распространять видеозаписи выступлений Stoptime, требуя привлечь их к ответственности. На действия группы жаловался депутат Госдумы Михаил Романов. Впоследствии на участников группы действительно составили несколько административных протоколов. Кроме Логиновой, также арестовали гитариста и барабанщика Stoptime, им назначили 12 и 13 суток ареста соответственно. Ещё один протокол в скором времени должен поступить на рассмотрение Куйбышевского районного суда.

*Минюст внес Елизавету Гырдымову (Монеточку) в реестр иноагентов

Константин Леньков


