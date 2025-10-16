Вокалистку Stoptime арестовали на 13 суток

Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября арестовал вокалистку группы Stoptime Диану Логинову на 13 суток, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ее признали виновной в организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). Поводом для протокола стало выступление группы возле станции метро "Площадь Восстания" 11 октября.

Сама Логинова в суде не отрицала, что выступала в тот день у метро. При этом она выражала несогласие с тем, что организовывала массовое пребывание граждан и мешала пешеходам.

— Пела песню на русском языке, не согласовав культурно-массовое мероприятие с администрацией Санкт-Петербурга. Таким образом, своими действиями Логинова по указанному выше адресу привлекла внимание неопределенного круга лиц, создавая тем самым массовое скопление граждан, порядка 70 человек, — зачитала выдержку из протокола судья Яна Никитина.

Адвокат Мария Зырянова заявила, что во время ознакомления с материалами дела ей представили заявление некоего свидетеля Николаева, в котором он указывал, что видел Логинову возле вестибюля станции метро "Площадь Восстания" 13 октября. После замечаний защитницы о том, что Логиновой в тот день там не было, полицейские за 40 минут представили новые пояснения от Николаева с исправленной датой. Он якобы перепутал даты. Как отметила адвокат, оба документа от свидетеля были написаны разным почерком. Вызывать Николаева для дачи объяснений суд отказался. Мать Логиновой также вызывать не стали, несмотря на то, что она сидела во время заседания в коридоре суда.

Сотрудники полиции задержали Логинову накануне, 15 октября. Ночь она провела в 78-м отделе полиции.

Логинова, выступающая под псевдонимом Наоко, вместе с другими участниками группы Stoptime получила известность летом 2025 года после своих выступлений на центральных улицах Петербурга. Репертуар группы состоит в том числе из творчества артистов, признанных Минюстом иностранными агентами.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру