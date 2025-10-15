В Петербурге задержали исполнительницу песен иноагентов

Сотрудники полиции 15 октября задержали уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, сообщил Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на источники в МВД. Ранее Логинова с группой Stoptime проводила уличные концерты на центральных улицах Петербурга. В основном репертуар музыкантов состоял из творчества артистов, признанных Минюстом иностранными агентами.

Логинову доставили в 78-й отдел полиции в Центральном районе. Неизвестно, какую статью ей собираются вменить.

С начала недели видеозаписи с выступлений Stoptime начали распространять различные Telegram-каналы, критикуя выбор композиций музыкантов. Как отмечает "Ротонда", творчество творчество группы также критиковала член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Группа получила известность летом 2025 года после публикаций в нескольких городских СМИ. Позже о Stoptime узнали за рубежом. Сейчас на соцсети группы подписаны свыше 15 тысяч человек.

