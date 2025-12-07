ГАТИ проверила катки Петербурга

Замначальника Государственной административно-технической инспекции Мария Булгакова и представители районных администраций наведались с проверками на катки Петербурга, рассказали 7 декабря в службе. Нарушений на них ревизоры не обнаружили.

"Нарушений не выявили: катки у Флагштока, на Елагином, в Севкабеле, Брусницыне, Новой Голландии и у СКА Арены работают штатно", — рассказали в ГАТИ.

Владельцам катков выдали рекомендации по зимней уборке и по противогололедным мерам. Сама проверка призвана заранее проверить готовность площадок к снегопадам и ночным заморозкам.

Ранее инспекторы ГАТИ отчитались о выявленных нарушениях при проверке уборки дворов в МО "Парголово". Нарекания вызвали наледь на тротуарах и снег на детских площадках.

Андрей Казарлыга / Фото: пресс-служба ГАТИ