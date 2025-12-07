Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Курортного района

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался действиями подчиненных с жалобами жителей Белоострова на планы строительства асфальтобетонного завода, сообщили в информационном центре СК. Интерес главы ведомства возник после видеообращения, записанного противниками появления предприятия.

"Администрацией города принято решение о размещении предприятия вблизи жилой зоны, при этом для его возведения будут уничтожены лесные насаждения площадью более 10 гектаров. Граждане опасаются, что функционирование промышленного объекта приведет к ухудшению экологической обстановки и загрязнению атмосферного воздуха", — говорится в сообщении СК.

Как отмечается, Главное следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку в связи с эпизодом. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ Павлу Выменцу доложить о ходе и результатах проверки. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Жители Белоострова выступают против планов строительства асфальтобетонного завода на территории поселка. Ранее они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помешать реализации подобных планов. Отметим, что в феврале 2025 года Смольный выпустил два постановления о передаче АО "Асфальтобетонный завод № 1" двух участков общей площадью 35,5 гектара. Недовольство местных жителей привлекало внимание Бастрыкина в апреле, когда он распоряжался организовать проверку в связи с жалобами.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет