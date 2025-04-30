Планы постройки асфальтобетонного завода привлекли внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку в связи с планами строительства асфальтобетонного завода в поселке Белоостров, сообщили 30 апреля в пресс-службе ведомства. Поручение было дано в ответ на жалобу петербуржцев, поступившую в приемную председателя СК во "ВКонтакте".

Авторы обращения выразили свое несогласие с появлением предприятия на территории Курортного района. По их мнению, работа завода нанесет урон экологии и приведет к загрязнению воздуха.

"Администрацией города принято решение о размещении предприятия вблизи жилой зоны, при этом для его возведения будут уничтожены лесные насаждения площадью более 10 гектаров", — отмечается в сообщении Следкома.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову провести проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

В минувшем феврале на сайте Смольного появились два однотипных постановления о передаче АО "Асфальтобетонный завод № 1" двух участков на Новом шоссе в поселке. Общая площадь земли составила 35,5 гектара, размер ежегодной арендной платы установлен на уровне 5,2 млн рублей.

Жители Курортного района протестуют против строительства предприятия в Белоострове. В начале марта они проводили народный сход, высказывая несогласие с решением о строительстве предприятия. Позже, в ходе общественных обсуждений проекта изменений в Правила землепользования и застройки, в КГА поступили сотни обращений с требованием не допустить строительства предприятия.

Андрей Казарлыга, фото: Следственный комитет