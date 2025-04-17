АБЗ и ПЗЗ: О чем писали петербуржцы комитету по градостроительству

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербурге завершился прием предложений по новой редакции правил землепользования и застройки (ПЗЗ). На экспозицию проекта отвели всего неделю, за это время желающие должны были ознакомиться с предложениями и успеть высказать свои. ЗАКС.Ру присмотрелся к процедуре и к тому, какие пожелания оставляли горожане.

Консультации без консультаций

Организацией экспозиции занимался КГА, на ознакомление с поправками отвели период с 9 по 15 апреля. Сделать это можно было как на сайте комитета, так и в его здании и в районных администрациях. Отдельно было предусмотрено проведение консультаций для желающих. В райадминистрациях на это отводили всего по одному часу. По наблюдениям ЗАКС.Ру, большого ажиотажа опция не вызвала.

Несмотря на звучное название "экспозиция", в действительности прием заявок оформлялся весьма скромно. Как правило, это был стол с увесистыми папками бумаг, в том числе картами зонирования и различной документацией. Отдельно выкладывали соглашения на обработку данных, обязательные для заполнения желающими оставить отзыв.

В Петроградском районе прием предложений организовали прямо в тамбуре между входными дверями концертного центра. Описанная выше композиция дополнялась здесь черным прямоугольником монитора с клавиатурой и мышью, а также идущими куда-то под стол проводами. Со слов сотрудника администрации, ответственного за экспозицию, техника предназначалась для более детального ознакомления желающих с материалами. Проверить ее работоспособность, впрочем, не получилось.

В Центральном районе стол также разместили поблизости от входной группы. Сотрудники объяснили подобное решение необходимостью принимать предложения в выходные дни, когда сама администрация закрыта. В Приморском районе, вопреки сообщению КГА, экспозицию организовали не в холле первого этажа, а в кабинете профильного специалиста. Как объяснили в администрации, сделали так по причинам сугубо климатическим: в холле было просто недостаточно тепло.

Перенос места экспозиции не помешал знакомству жителей с планами изменения ПЗЗ. По наблюдению корреспондента, за отведенный для этого час в помещении собрались три местных жителя. Впрочем, двое из них были пожилой семейной парой, третьим же стал председатель расположенного поблизости СНТ "Северное-2". Чета пенсионеров пришла первой и чинно принялась рассматривать предложенные бумаги. По признанию горожан, в здание администрации их привело желание узнать, какие изменения поблизости от дома им готовят. Председатель СНТ, наоборот, больше говорил сам, чертя пальцами по карте района на стене.

Мужчина представился Александром Волковым. Он сообщил, что уже 12 лет живет в своем доме на территории дачного массива. Течение привычной жизни оказалось под угрозой из-за планов прокладки магистрали М-1 через территорию трех садовых товариществ к западу от Лахтинского разлива. По рассказу Волкова, в попытке защитить собственность жители дошли до суда, однако планы строительства дороги по-прежнему в силе.

Трасса М-1 должна связать проектируемую М-49 с КАД параллельно Приморскому шоссе. Предполагается, что она обеспечит транспортную доступность кластера в Горской, однако пришедший на экспозицию петербуржец сомневается в целесообразности решения из-за пробок на Приморском шоссе.

— Мы только выиграли суды, жить начали, а нас опять выгоняют. <...> Ладно мы еще, вот только-только жить собрались, но люди там со всеми садоводствами на капитальные дома, на материнский капитал, ипотеки брали, и куда теперь? Нам участок здесь не дадут. У меня здесь логистика вся, ребенок здесь, что мне делать? А мой дом — прямо по дороге. Ладно, меня выкинут еще, что-нибудь дадут, а остальным как жить возле дороги? — возмущался Волков.

Стоит отметить, что подобную активность на консультациях ЗАКС.Ру удалось наблюдать лишь один раз. В Центральном районе за час к столу подошел единственный человек — представитель одной из коммерческих фирм города. В тетради для записи участников оказалось всего две записи. Одну из них оставил лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, который пришел высказать негативное отношение к прокладке трассы М-7. Последняя, как ожидается, может затронуть Центральный район, став продолжением Таврической улицы с выходом к планируемому Арсенальному мосту через Неву.

В Петроградском районе за время экспозиции свои пожелания оставили только три коммерческие фирмы, сообщили ЗАКС.Ру в администрации. Чуть больше, "около пяти", юрлиц дошли до чиновников во Фрунзенском районе. В Приморском районе, с учетом пришедших непосредственно на консультацию, оказалось не менее 11 посетителей, в том числе не менее шести юрлиц. Более энергичны оказались жители Курортного района: здесь экспозицию посетил 21 человек.







Предложения самостоятельные и под копирку

Основной поток предложений, впрочем, лился в обход районных администраций напрямую на сайт КГА. Для этого на портале разместили баннер, при нажатии на который пользователь попадал на страничку с возможностью как оставить собственный отзыв, так и ознакомиться с уже поданными.

Список обращений на сайте выкладывался с делением по районам. Часть заявок была написана как будто под копирку, что в принципе неудивительно. В связи со слушаниями различные организации и сообщества принялись выкладывать готовые тексты обращений для отправки в комитет. Единомышленникам оставалось лишь заполнить форму на сайте и приложить готовый текст.

Например, подробную инструкцию по публикации обращения подготовил "Центральный район за комфортную среду обитания". Сам текст заявки при этом был предельно лаконичным. Горожанам предлагалось написать, что они "категорически против правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, согласованных в Генеральном плане 2023 года для реализации проекта строительства трассы М-7".

Файл с предложениями, направленными против строительства еще двух небоскребов рядом с "Лахта Центром" выкладывал в своих соцсетях бывший депутат Заксобрания Борис Вишневский*. Его соратники по "Яблоку" также не остались в стороне и опубликовали свои инструкции для заинтересованных горожан. В качестве примеров они приводили, в частности, темы, связанные с КРТ, застройкой "Золотой гавани" в Приморском районе и всё с теми же небоскребами.

Лидер СРЗП в Петербурге Надежда Тихонова с началом общественных обсуждений опубликовала ссылку на форму для обратной связи на сайте КГА. Ее соратник по партии глава МО "Автово" Илья Шмаков выпустил пост с рекомендациями по представлению предложений и перечислением тем, касающихся муниципалитета. В преамбуле он не преминул напомнить о выборах в Госдуму и в ЗакС в 2026 году и предложил подумать о том, "надо ли поддерживать тех, кто сократил до минимума сроки общественных обсуждений". От более детального конкретизирования в этом случае он, впрочем, предпочел воздержаться.

Часть горожан, однако же, подошла к вопросу составления обращений творчески. некоторые оставляли пространные замечания касательно волнующих их проблем. Другие же, наоборот, были предельно лаконичны. Некоторые не утруждали себя подробным изложением сути проблемы, предпочитая заявлять о недовольстве изменениями ПЗЗ. Более развернутые предложения они либо прилагали файлом, либо же вовсе отказывались от этого.

Что тревожит горожан

По количеству поданных обращений на сайте можно было наблюдать за "болевыми точками" Петербурга, притягивающими особое внимание горожан. В каких-то случаях можно было насчитать по нескольку десятков обращений, но порой их счет шел на сотни.

Так, возможностью отправки готовых предложений воспользовались противники строительства асфальтобетонного завода в Белоострове. Они оставили под 350 однотипных требований изменить проект ПЗЗ с тем, чтобы не допустить появления предприятия поблизости от себя. Конкретно суть их предложений сводилась к исключению из документа подзон ТПЗ_1 и ТПЗ_2, касающихся размещения производственных объектов не выше IV и II класса опасности соответственно.

"Данное изменение позволит для функциональной зоны ТП3 исключить подзоны, предусматривающие возможности размещения объектов выше IV класса опасности", — говорилось в обращениях.

В минувшем феврале стало известно о том, что Смольный передал АО "Асфальтобетонный завод № 1" два участка на Новом шоссе в Белоострове под производство. На вредные выбросы и неприятный запах от предприятия в Коломягах не один год жаловались местные жители. Еще в марте 2014 года проводилась встреча коломяжцев с вице-губернатором Игорем Албиным, инициатором выступала нынешняя глава фракции СРЗП в Заксобрании Марина Шишкина. Теперь же проблема возможного соседства с АБЗ-1 стала тревожить жителей Курортного района.

Противники трассы М-7 оставили на сайте не менее 240 обращений. Свое несогласие с планами выражали жители Центрального, Выборгского и Приморского районов. Предполагается, что дорогу проложат в том числе и по части Удельного парка, что особенно тревожит горожан. В то же время несколько авторов отдельно акцентировали несогласие с планами затронуть строительством центр города и воздвигнуть новый мост через Неву.

Попадались среди возражений на строительство дороги и пожелания-заявления. "Я против развития транспортной инфраструктуры города за счет зеленых парковых зон и объектов культурного наследия", — написал кто-то из противников М-7.

Заметную активность развили противники изменений ПЗЗ в Приморском районе. Например, в комитет отправилась сотня обращений с требованиями перевести участок 55 на 3-й Конной Лахте из подзоны ТПЗ_2 (объекты производственного назначения не выше II класса опасности и общественно-деловой застройки на территориях с ограниченной транспортной доступностью) на подзону ТПЗ_1, в которой разрешено строить промышленные объекты не выше IV класса опасности.

"МО Лахта-Ольгино перенасыщено промышленными объектами, такими как Северная станция аэрации "Водоканал", Северо-Западная ТЭЦ, Бритиш Американ Тобакко-СПб, бетонный завод и другие", — перечисляли жители и требовали в связи с этим снизить допустимый класс опасности предприятий на указанной территории.

Проект создания особой зоны "уникальных объектов высотной застройки" ТД4 предсказуемо вызвал недовольство горожан. Речь идет о территории рядом с "Лахта Центром", на которой предлагают установить 300-метровую нижнюю планку высоты строительства. Подобное решение позволит "Газпрому" возвести на выбранном участке еще два небоскреба в придачу к существующему. Против изменений выступили приблизительно 50 человек.

Чуть меньше отзывов полетело в КГА в ответ на планы строительства автозаправки "Роснефти" у дома № 49 по Планерной улице. Противники этого апеллировали к опасности подобного решения для местных жителей и уверяли, что вполне способны заправиться топливом и без еще одной АЗС.

Восставали активисты и против планов строительства апарт-отеля напротив ЖК "Золотая гавань" на Приморском проспекте к востоку от Яхтенной улицы. В связи с этим авторы предлагали заменить в ПЗЗ подзону участка ТР1_3 (объекты отдыха и туризма) на ТР1_1 (пляжная зона).

Не вызвал энтузиазма и ряд решений, связанных со строительством марины в Горской. Авторы предложений высказывались против прокладки магистрали через Лисий Нос и требовали включить заводи и озера у стройплощадки в состав охраняемых природных территорий. Заодно они требовали ограничить пятью этажами высотность застройки на территории кластера. Кое-кто при этом решил превентивно ответить на предложение ООО "Горская" повысить допустимую высоту строительства до 140 метров и потребовал не допускать подобного.

В Василеостровском районе жители также не стали ждать и заранее направили 28 обращений с требованием сохранить на проспекте КИМа существующую зону пользования ради строительства средней школы. По мнению авторов, владелец участка может попытаться изменить существующую здесь зону ТД2-1 на "более удобную для строительства жилого дома зону ТД1-1". Обеспокоенные перспективой появления новых соседей, горожане не стали тянуть и сами забросали КГА своими предложениями.

В целом количество поданных предложений могло составлять, в зависимости от района, от нескольких десятков до нескольких сотен. В Курортном районе их общее число перевалило за половину тысячи, что во многом было вызвано опасениями жителей перед соседством с АБЗ.

Общее количество заявлений сейчас остается неизвестным, сообщили ЗАКС.Ру в КГА. Обработка данных началась 16 апреля, на следующий день после завершения экспозиции, и пока что сведений о точном количестве обращений нет. Публикация заключений по итогам экспозиции намечена на 29 апреля. В целом в КГА планируют получить новые правила землепользования в III квартале 2025 года.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру