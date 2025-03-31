В КГА рассчитывают до сентября принять новые правила землепользования

Новые правила землепользования и застройки Петербурга могут быть приняты в III квартале 2025 года, поделилась ожиданиями глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева. Заявление прозвучало 31 марта на пресс-подходе, организованном в преддверии старта общественных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ.

Сами общественные обсуждения начнутся 1 апреля. В этот день будут опубликованы информационные сообщения об этом. Подача предложений от граждан и заинтересованных организаций начнется 9 апреля и продлится по 15 апреля включительно. Экспозиция проекта будет доступна в районных администрациях, непосредственно в комитете, а также на порталах КГА и райадминистраций.

Во второй половине месяца районные комиссии будут составлять протоколы всех общественных обсуждений с включением каждого поступившего предложения с указанием о его авторе, подчеркнула Киселева. После подготовки необходимых заключений документы будут передаваться в КГА. Окончательный реестр планируется сформировать к концу мая, вслед за этим в работу с предложениями включится комиссия по землепользованию и застройке. В состав последней входят, в том числе, депутаты Законодательного собрания и представители ряда городских комитетов.

Как отметила Киселева, поступающие предложения по проекту будут публиковаться на сайте КГА. Срок проведения общественных обсуждений она назвала "достаточно коротким". В то же время она заявила, что речь здесь идет не о прихоти, а о соблюдении федерального законодательства.

Говоря о планируемых корректировках, Киселева упомянула о возможности размещения объектов производства, технопарков и индустриальных парков на территориях для жилой застройки при условиях. При этом она заметила, что подобное будет происходить в случаях, "если эти объекты не будут оказывать негативного влияния" на окружающую территорию.

Был пересмотрен подход к деловым зонам застройки, продолжила Киселева. Если сейчас в подобных зонах было разрешено "практически любое строительство", то в проекте предлагается выделить специальную зону, в границах которой будет запрещено размещение жилых домов и гостиниц.

— В целом количество зон, оно у нас как было, так и сохранилось, — заявила чиновница. — Единственное, что произошло некоторое перераспределение по видам зон. У нас стало больше градаций по зонам рекреации.

В частности, предлагается ввести зоны с возможностью размещения пляжей, зоны с садовыми домиками для досуга и спорта. Кроме того, проект допускает размещение религиозных объектов "практически во всех зонах, включая производственные". Также появятся новые зоны для объектов, которые реализуются по федеральным программам. Киселева упомянула кластер "Марина" в Горской и возможность высотного строительства на уровне не ниже 300 метров в Лахте, где "Газпром" рассчитывает возвести два новых небоскреба в придачу к уже существующему.

Кроме того, в документе прописаны зоны тематических парков.

Отвечая на вопросы журналистов, Киселева признала существование "болевых точек" в городе, по которым ожидается основная масса подаваемых гражданами обращений. В числе подобных проектов она упомянула планы строительства магистрали М-7, небоскребов в Лахте, кластера в Горской и вокзала для Высокоскоростной железнодорожной магистрали. "Все болевые точки нам известны. Тут ничего нового для себя мы, пожалуй, не откроем", — предположила Киселева.

Правила землепользования и застройки являются вторым по значимости после Генерального плана документом, регламентирующим градостроительное планирование в Петербурге. В нем прописывается детальное градостроительное зонирование вкупе с видами и параметрами использования земельных участков и зданий. Всего как в существующих ПЗЗ, так и в проекте насчитывается 40 видов территориальных зон.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру