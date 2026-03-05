ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 5 марта 2026, 18:17

Бывшего замкомандующего ЛенВО посадили на 10 лет за взятку

фото ЗакС политика Бывшего замкомандующего ЛенВО посадили на 10 лет за взятку

Воронежский гарнизонный военный суд 5 марта приговорил бывшего заместителя начальника Ленинградского военного округа Валерия Муминджанова к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки (ст. 290 УК РФ), пишет "Коммерсантъ Северо-Запад". Также фигуранту назначили штраф в размере 17,95 млн рублей и лишили звания генерал-майора. В течение шести лет Муминджанов не сможет занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными административными полномочиями. 

По версии следствия, с 2017 по 2023 год Муминджанов за денежное вознаграждение в размере более 18,5 млн рублей помогал определенным организациям заключать контракты на поставку обмундирования. В тот период он занимал пост начальника департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Фигурант дела признал вину, однако отметил, что не принимал решений в интересах взяткодателя, а только делился информацией. Также Муминджанов сказал, что размер вознаграждения, которое он незаконно получил, не соответствует действительности.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере на военнослужащего завели в сентябре 2024 года, тогда же суд арестовал его. 

Заместителем командующего Ленинградским военным округом Муминджанова назначили в марте 2024 года.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова. Его задержали по обвинению в создании преступного сообщества, получении взяток, растрате и легализации денежных средств в 2017-2024 годах. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама