Бывшего замкомандующего ЛенВО посадили на 10 лет за взятку

Воронежский гарнизонный военный суд 5 марта приговорил бывшего заместителя начальника Ленинградского военного округа Валерия Муминджанова к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки (ст. 290 УК РФ), пишет "Коммерсантъ Северо-Запад". Также фигуранту назначили штраф в размере 17,95 млн рублей и лишили звания генерал-майора. В течение шести лет Муминджанов не сможет занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными административными полномочиями.

По версии следствия, с 2017 по 2023 год Муминджанов за денежное вознаграждение в размере более 18,5 млн рублей помогал определенным организациям заключать контракты на поставку обмундирования. В тот период он занимал пост начальника департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Фигурант дела признал вину, однако отметил, что не принимал решений в интересах взяткодателя, а только делился информацией. Также Муминджанов сказал, что размер вознаграждения, которое он незаконно получил, не соответствует действительности.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере на военнослужащего завели в сентябре 2024 года, тогда же суд арестовал его.

Заместителем командующего Ленинградским военным округом Муминджанова назначили в марте 2024 года.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова. Его задержали по обвинению в создании преступного сообщества, получении взяток, растрате и легализации денежных средств в 2017-2024 годах.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру