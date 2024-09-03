Суд отправил замкомандующего ЛенВО Муминджанова в СИЗО

Московский суд отправил под стражу заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, об этом 3 сентября пишет ТАСС.

Генералу вменяют статью о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, когда Муминджанов возглавлял Департамент ресурсного обеспечения Минобороны, он помогал коммерческим структурам получить договоры на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму больше 1,5 млрд рублей. За помощь в заключении контракта генерал-майор якобы мог получить в качестве взятки более 20 млн рублей, заявили в СК.

Заседание проходило в закрытом режиме. При этом сам фигурант получение взятки отрицает.

Суд отправил Валерия Муминджанова в СИЗО до 2 ноября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру