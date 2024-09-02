На замкомандующего ЛенВО Муминджанова завели дело о взятке в 20 млн рублей

Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерий Муминджанов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщили в Telegram-канале Следственного комитета 2 сентября. Сейчас генерал-майор задержан, ему собираются избрать меру пресечения.

По версии следствия, в то время когда Муминджанов возглавлял Департамент ресурсного обеспечения Министерства обороны, он помогал коммерческим структурам получить договоры на поставку обмундирования, в том числе в зону проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей. За помощь в заключении контракта генерал-майор якобы мог получить в качестве взятки более 20 млн рублей, заявили в СК.

В ходе следственных действий выяснилось, что в собственности у военнослужащего и членов его семьи есть множество объектов недвижимости в Москве и Воронеже. Общая стоимость квадратных метров превышает 120 млн рублей. Следователи проверяют законность приобретения этих объектов.

Ранее в следственном изоляторе оказался бывший заместитель министра обороны Павел Попов, которого подозревают в мошенничестве.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру