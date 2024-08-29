Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве

235-й окружной военный суд избрал меру пресечения в виде ареста для бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), об этом 29 августа пишут "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Попову меру пресечения в виде ареста в СИЗО, где он пробудет пока что до 29 октября 2024 года. Экс-заммминистра будет находиться в московском СИЗО-2 "Бутырка".

Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах дела есть государственная тайна и тайна следствия. Вину подсудимый не признал, а его адвокат заявил, что арест собираются обжаловать.

Напомним, что, по данным Следственного комитета, Попов за счет ресурсов парка "Патриот" якобы занимался строительством на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья.

Фото: ЗАКС.Ру