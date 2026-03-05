СК задержал главу МА Понтонного Алексея Ткаченко по делу о взятке

Глава местной администрации МО "Поселок Понтонный" Алексей Ткаченко задержан по обвинению в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили 5 марта в Следственном комитете. Муниципалу вменяют получение не менее 200 тысяч рублей от гендиректора коммерческой фирмы.

По версии следствия, деньги Ткаченко мог получить в период с конца 2024 по конец мая 2025 года. Предполагается, что средства поступили через посредника от гендиректора компании, занимающейся благоустройством на территории поселка. В обмен глава МА якобы должен был обеспечить фирме общее покровительство и содействовать ей при заключении контрактов на выполнение работ.

Задержание Ткаченко связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшей главы Колпинского района Юлии Логвиненко, которую обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СК считают, что муниципал мог быть причастен к совершению коррупционных преступлений.

По месту жительства Ткаченко провели обыск. Вопрос об избрании ему меры пресечения решается.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-главы Колпинского района Логвиненко расследуется с июня 2025 года, оно связано с возможным получением 14,2 млн рублей от генерального директора АО "Автодор" в обмен на общее покровительство и помощь с заключением контрактов. Кроме бывшей чиновницы, в получении взятки также обвиняются депутат Законодательного собрания Олег Милюта, экс-глава МО "Город Колпино" Дмитрий Кохно. Посредником в передаче средств следствие видит Олега Лапотко. Более подробно об уголовном деле читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет