5 марта 2026, 22:40

Линченко: Ново-Адмиралтейский мост предполагался еще Генпланом Ленинграда

фото ЗакС политика Линченко: Ново-Адмиралтейский мост предполагался еще Генпланом Ленинграда

Строительство Ново-Адмиралтейского моста было заложено еще в Генплане Ленинграда, заявил 5 марта вице-губернатор Николай Линченко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Сам мост, по словам чиновника, должен быть однопролетным.

— Развитие мостов в Санкт-Петербурге было заложено более 50 лет назад. Еще Генплан Ленинграда предполагал строительство в том числе Ново-Адмиралтейского моста. <...> И в редакцию сегодня разработанного нового Генерального плана он включен, — заявил Линченко в телеэфире.

По заявлению чиновника, проект соответствует нормам и регионального, и федерального законодательства. При этом вице-губернатор заявил о том, что жесткость норм охраны памятников в Петербурге якобы сопоставима с теми нормами, что существуют в Суздале, население которого не дотягивает до 10 тысяч человек.

По заявлению Линченко, проект должен будет пройти все необходимые согласования и общественные обсуждения прежде, чем начнется этап его реализации. "У жителей будет и возможность, и право ознакомиться с этой документацией, высказать все свои пожелания", — пообещал вице-губернатор.

В конце февраля Линченко сообщил о начале проектирования Ново-Адмиралтейского моста, сообщала "Фонтанка". Заявление вице-губернатора прозвучало во время отчета администрации Адмиралтейского района.

Андрей Казарлыга


