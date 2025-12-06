Петербургское "Общество.Будущее" не станет участвовать в выборах в 2026 году

Участники движения "Общество.Будущее" не будут выдвигать свои кандидатуры на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга и Государственной думы в 2026 году, рассказал ЗАКС.Ру руководитель петербургского отделения объединения Егор Иванов 6 декабря. В ОБ такое решение объяснили отсутствием перспектив избраться и дороговизной процесса.

– Никаких [планов на 2026 год]. Это связано с результатами выборов 2024 года, из-за нерегистрации кандидатов, из-за несоответствия результатов с данными экзитполов. Политика — этот не только выборы, будем честны. В современных реалиях заниматься выборной, электоральной политикой безумно дорого, а результативность [невелика], – рассказал ЗАКС.Ру Иванов.

Петербургское "Общество.Будущее" принимало участие в каждой избирательной кампании, начиная с 2021 года, когда экс-руководитель городского объединения Савва Федосеев безуспешно выдвигался в городской парламент по 17-му округу. Позже сторонники движения выдвигались на муниципальных выборах, но чаще всего кандидатам не удавалось получить статус зарегистрированного кандидата и попасть в бюллетень. В последний раз ОБ выдвигалось на муниципальных выборах 2024 года, однако ни одному кандидату не удалось победить.

Отметим, Федосеев не сможет баллотироваться в 2026 году и по формальным причинам. Его признали виновным в демонстрации запрещенной символики. Согласно действующему законодательству, в течение года он не сможет выдвигаться на каких-либо выборах.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру