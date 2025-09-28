Активист Савва Федосеев вышел на свободу после ареста

Член движения "Общество.Будущее" Савва Федосеев 28 сентября вышел из спецприемника на Захарьевской улице после отбытия 13 суток административного ареста. Видеоролик с кадрами, на которых общественник покидает ИВС, опубликовал в своих соцсетях адвокат Алексей Калугин, который представлял интересы Федосеева в суде. Встретить Федосеева пришли пара десятков соратников и его невеста Аксинья Шикуц.

Поводом для административного ареста стала публикация в соцсетях Федосеева, содержащая портрет оппозиционера Алексея Навального*. Фотографию политика сочли демонстрацией запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Изначально суд назначил петербургскому активисту 15 суток ареста. Позже Федосеев смог добиться сокращения срока административного ареста до 13 суток.

Савва Федосеев - бывший руководитель петербургского отделения движения "Общество.Будущее", созданного московскими общественниками Романом Юнеманом и Данилом Махницким. Федосеев несколько неоднократно пытался принять участие в выборах в Петербурге, в том числе в Законодательное собрание и органы местного самоуправления. Предстоящие выборы в 2026 году он пропустит. Лица, привлеченные к ответственности за демонстрацию запрещенной символики в течение года не могут баллотироваться.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру