ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 сентября 2025, 13:23

Активист Савва Федосеев вышел на свободу после ареста

фото ЗакС политика Активист Савва Федосеев вышел на свободу после ареста

Член движения "Общество.Будущее" Савва Федосеев 28 сентября вышел из спецприемника на Захарьевской улице после отбытия 13 суток административного ареста. Видеоролик с кадрами, на которых общественник покидает ИВС, опубликовал в своих соцсетях адвокат Алексей Калугин, который представлял интересы Федосеева в суде. Встретить Федосеева пришли пара десятков соратников и его невеста Аксинья Шикуц.

Поводом для административного ареста стала публикация в соцсетях Федосеева, содержащая портрет оппозиционера Алексея Навального*. Фотографию политика сочли демонстрацией запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Изначально суд назначил петербургскому активисту 15 суток ареста. Позже Федосеев смог добиться сокращения срока административного ареста до 13 суток. 

Савва Федосеев - бывший руководитель петербургского отделения движения "Общество.Будущее", созданного московскими общественниками Романом Юнеманом и Данилом Махницким. Федосеев несколько неоднократно пытался принять участие в выборах в Петербурге, в том числе в Законодательное собрание и органы местного самоуправления. Предстоящие выборы в 2026 году он пропустит. Лица, привлеченные к ответственности за демонстрацию запрещенной символики в течение года не могут баллотироваться.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама