Экс-разведчик США Риттер презентовал книгу в петербургском отделении ЛДПР

В петербургском отделении ЛДПР 14 ноября состоялась презентация книги бывшего американского разведчика Скотта Риттера, известного, в частности, по его выступлениям в эфире российского телевидения. Иностранный гость представил публике книгу "Дорога в ад", посвященную опасности ядерной войны.

Как заявил в своем telegram-канале заместитель координатора реготделения Евгений Ененков, "почти все площадки, к которым обращались организаторы, побоялись провести встречу". ЛДПР согласилась предоставить помещение, за что получила благодарность иностранца. Также ему подарили в качестве знака уважения книгу об основателе партии Владимире Жириновском.

"Желаю всем пути к миру, к просветлению и к достижению всех ваших жизненных целей и задач", — обратился к зрителям Риттер из петербургского штаба ЛДПР.

На презентации автор устроил автограф-сессию для желающих. Среди последних оказался и первый замкоординатора отделения Иван Есипов. В надписи Риттер поблагодарил политика за гостеприимство.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "ЛДПР в Санкт-Петербурге"