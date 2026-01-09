Трамп освободил двух россиян с задержанного танкера "Маринера"

Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух граждан России, которые находились на танкере "Маринера" во время задержания американской стороной в Атлантическом океане, сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

"Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину", - говорится в сообщении Захаровой.

Судно "Маринера" задержали военнослужащие ВМФ США 7 января. В Европейском командовании ВС США тогда заявили, что танкер задержали из-за нарушения американских санкций. Судно совершало плавание под российским флагом на основе временного разрешения.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях написал, что судно попало под "временный флаг" России с целью защиты от незаконных санкций. Медведев назвал этот способ защиты "не вполне адекватным", поскольку, действительно, международное право запрещает подобные действия, однако США не ратифицировали соответствующую конвенцию ООН.

"В этом контексте выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, – шаг с предсказуемыми последствиями", - написал Медведев 9 января.

Константин Леньков