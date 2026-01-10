Петербуржца задержали по делу о нападении на полицейских с кулаками и шваброй

Житель Петербурга задержан по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за нападения на полицейского и попытку избиения участкового уполномоченного, сообщили 10 января в Следственном комитете. В первом случае он действовал руками, во втором вооружился шваброй.

По версии СК, 8 января гражданин ударил рукой в голову дежурного дежурной части отдела полиции по Невскому району, причинив ему травму лица. Он же на следующий день якобы высказал угрозу применением насилия в адрес участкового уполномоченного и попытался ударить его шваброй. Попытка окончилась неудачей, поскольку действия петербуржца были пресечены.

"30-летний житель Северной столицы задержан. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения", — сообщили в СК.

Санкция по статье о насилии в отношении представителя власти предусматривает в том числе штраф в размере до 200 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет.

