Прокуратура утвердила обвинение 21 фигуранту дела о подпольных казино

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 предполагаемого участника преступной организации, сообщили в ведомстве 4 марта. Их обвиняют в проведении незаконных азартных игр.

Следствие полагает, что с декабря 2020 года по январь 2025 года обвиняемые якобы обеспечивали проведение азартных игр в 19 квартирах на территории Петербурга, оборудованных компьютерной техникой со специализированным программным обеспечением и доступом в интернет. По оценке правоохранителей, общий доход от подпольных казино превысил 100 млн рублей. Часть средств, как утверждается, злоумышленники легализовали через взаиморасчеты со сторонними организациями, которые не знали о незаконном происхождении денежных средств.

Сейчас фигурантам в зависимости от роли вменяют организацию преступного сообщества и участия в нем (чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), незаконную организацию и проведение азартных игр с получением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также легализацию незаконно полученных денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

В надзорном ведомстве сообщили, что уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. В рамках обеспечительных мер на дорогостоящее имущество фигурантов дела наложен арест.

Силовики регулярно устраивают рейды по подпольным казино Петербурга. В январе правоохранители задержали двух подозреваемых по делу о незаконной организации и проведении азартных игр в Невском районе. В июне 2025 года подпольное казино обнаружили в Петроградском районе.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру