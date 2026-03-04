Петербуржца задержали по делу об участии в террористической организации

В Петербурге задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в помощи украинской террористической организации и в покушении на сбыт наркотиков, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей 4 марта. По версии следствия, подозреваемый несколько месяцев снимал военные предприятия и научные центры Петербурга по заданию куратора из Украины.

По данным собеседника информагентства, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителями Украины в июне 2025 года, предложив помощь в разведке. Он якобы фотографировал объекты военно-промышленного комплекса, промышленной инфраструктуры и научных центров Петербурга, после чего отправлял материалы куратору.

Во время задержания правоохранители изъяли у подозреваемого пакеты с запрещенными веществами. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и покушении на сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). По информации собеседника издания, рассматривается вопрос о возбуждении дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

В правоохранительных органах добавили, что следователи продолжают комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления причастности задержанного к другим эпизодам правонарушений.

В феврале прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины по делу об участии в террористической организации, государственной измене, содействии террористической деятельности и покушении на теракт. По информации ведомства, он переписывался с кураторами террористической организации и наблюдал за пунктом сбора гумпомощи. В дальнейшем он и его сообщники якобы планировали отравить продукты для военнослужащих.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру