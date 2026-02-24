Прокуратура утвердила обвинение по делу о госизмене и подготовке теракта

В Петербурге утвердили обвинительное заключение в отношении 20-летнего мужчины по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры по Петербургу 24 февраля. Ему вменяют попытку отравить продукты для российских военнослужащих.

По версии следствия, с января по февраль 2025 года обвиняемый вступил в переписку с представителями террористической организации. Следствие считает, что 20-летний мужчина вместе с соучастниками наблюдали за пунктом сбора гуманитарной помощи для Вооруженных сил, жителей Донецка и добровольческого подразделения "Эспаньола". Кроме того, злоумышленники собирали сведения о транспорте, перевозящем гуманитарные грузы в места дислокации военных, а также передавали полученные данные координаторам преступной организации.

В дальнейшем обвиняемый и его сообщники приобрели более 27 килограммов высокотоксичного вещества. По материалам дела, они намеревались отравить продукты, которые планировалось отправить в зону СВО под видом гумпомощи, однако правоохранители пресекли противоправные действия злоумышленников.

Сейчас материалы дела направлены в 1-й Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.

В феврале сотрудники полиции Петербурга и Росгвардии задержали 24-летнюю девушку по подозрению в поджоге пункта сбора гумпомощи для участников СВО "Доброволец" на Кантемировской улице. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело о теракте.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру