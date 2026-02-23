ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 23 февраля 2026, 17:50

Власти Ленобласти запустили отбор на второй поток программы "Герои команды 47"

Начался прием заявок на второй поток программы "Герои команды 47" по трудоустройству участников специальной военной операции, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своих соцсетях. Новых участников обучат педагогике и подготовят к работе с учащимися образовательных учреждений. 

Ветераны СВО, присоединившиеся к новому потоку, будут в течение полугода осваивать профессию педагога дополнительного профессионального образования в Гатчинском государственном университете. По словам Дрозденко, успешность работы программы он будет оценивать по числу трудоустроенных выпускников. 

"Ветераны СВО — кадровый резерв, который необходим и в экономике, и в управлении Ленобласти", - отметил глава региона.

Новый поток программы отличается тем, что присоединиться к освоению педагогической профессии смогут не только ветераны с высшим образованием, но и те, у кого есть диплом об окончании профессионального учебного заведения. 

Программу "Герои команды 47" запустили в Ленобласти в феврале 2025 года. Ее цель — предоставить ветеранам СВО возможность работать на государственных должностях. В Петербурге аналогичная программа для участников СВО "Время героев" была запущена в декабре 2024 года.

Дарья Нехорошева / Фото: Правительство Ленобласти


