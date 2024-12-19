Беглов запустил городской аналог программы "Время героев" для участников СВО

Губернатор Петербурге Александр Беглов заявил, что в городе начнет действовать собственная программа "Время героев Санкт-Петербурга", подобная федеральному проекту, инициированным президентом. Предполагается, что участники СВО, живущие в Петербурге, смогут пройти обучение для работы на государственной службы в Смольном и других органах исполнительной власти, сообщили в пресс-службе администрации города.

Участники будут обучаться по программам: государственное управление, лидерство и руководство, делегирование, управление личной ресурсностью, стратегическое управление, личная эффективность, ответственность, эффективная коммуникация, государственные финансы. К программе допускаются граждане - участники спецоперации или принимавшие участие в боевых действиях и уволенные с военной службы. Также у них должно быть высшее образование и опыт управления людьми. Подать заявку для конкурсного отбора можно до 1 февраля 2025 года. Для этого потребуется заполнить анкету и написать эссе. Обучение будет проходить на базе Корпоративного университета администрации Петербурга.

"Наши воины – достойные люди, делом доказавшие свою преданность России. Их управленческие навыки, умение достигать результата, принципиальность, твёрдая гражданская позиция, воля и решимость обязательно должны быть востребованы в служении обществу", - говорится в обращении губернатора на сайте городской программы.

Новость о запуске городского проекта появилась спустя неделю после того, как президент Владимир Путин заявил о необходимости развивать программу "Время героев" в регионах. Об этом глава государства заявил 14 декабря на конференции "Единой России". В Смольном уже работает один "выпускник" программы - участник спецоперации Николай Королев. Он занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам законности.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру