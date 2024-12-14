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Новости 15:25

Путин на съезде ЕР призвал регионы активней развивать программу "Время героев"

фото ЗакС политика Путин на съезде ЕР призвал регионы активней развивать программу "Время героев"

Пленарное заседание съезда партии "Единая Россия" 14 декабря стартовало с выступления президента Владимира Путина. Обращение главы государства началось с темы поддержки участников специальной военной операции и необходимости привлекать их на государственную службу. В частности, Путин призвал однопартийцев из регионов активнее развивать программу "Время героев".

"Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев": запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу", - приводит слова президента пресс-служба Кремля. 

Путин подчеркнул, что для госслужбы необходим не только опыт, полученный в условиях спецоперации, но и соответствующая компетенция и образование. Президент добавил, что участникам программы "Время героев" нужно оказать поддержку и в получении требующихся знаний.

Отметим, программа "Время героев" была запущена по инициативе президента, которую он представил во время послания Федеральному собранию. Ее суть заключается в том, чтобы военнослужащие, прошедшие службу на СВО, смогли занять руководящие должности в органах государственной власти. В Петербурге известно только об одном "выпускнике" программы. В декабре 2024 года губернатор Александр Беглов назначил Николая Королева на пост заместителя председателя комитета по вопросам законности.

Константин Леньков / Кадр из видео из Telegram-канала Кремля


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