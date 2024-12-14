Путин на съезде ЕР призвал регионы активней развивать программу "Время героев"

Пленарное заседание съезда партии "Единая Россия" 14 декабря стартовало с выступления президента Владимира Путина. Обращение главы государства началось с темы поддержки участников специальной военной операции и необходимости привлекать их на государственную службу. В частности, Путин призвал однопартийцев из регионов активнее развивать программу "Время героев".

"Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев": запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что для госслужбы необходим не только опыт, полученный в условиях спецоперации, но и соответствующая компетенция и образование. Президент добавил, что участникам программы "Время героев" нужно оказать поддержку и в получении требующихся знаний.

Отметим, программа "Время героев" была запущена по инициативе президента, которую он представил во время послания Федеральному собранию. Ее суть заключается в том, чтобы военнослужащие, прошедшие службу на СВО, смогли занять руководящие должности в органах государственной власти. В Петербурге известно только об одном "выпускнике" программы. В декабре 2024 года губернатор Александр Беглов назначил Николая Королева на пост заместителя председателя комитета по вопросам законности.

Константин Леньков / Кадр из видео из Telegram-канала Кремля