Участник СВО Королев приступил к работе в комитете по вопросам законности Петербурга

Участник специальной военной операции и программы "Время героев" Николай Королев начал работать в комитете по вопросам законности Петербурга заместителем председателя, об этом 3 декабря сообщили в Telegram-канале программы.

Напомним, что программу "Время героев" запустили после встречи президента России Владимира Путина со студентами и бывшими участниками СВО в Петербурге. Королев стал участником первого потока программы.

Ранее в октябре губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что Королев станет заместителем председателя комитета по вопросам законности города. Летом этого года глава города был наставником Королева во время практики в Смольном.

Редакция ЗАКС.Ру пыталась узнать информацию об этом в комитете по вопросам законности, однако ответить на вопрос пресс-служба ведомства оперативно не смогла. Потом в комитете перестали брать трубку.

Фото Александр Беглов "ВКонтакте"