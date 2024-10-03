ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:32

Участник СВО станет зампредом комитета по вопросам законности в Петербурге

фото ЗакС политика Участник СВО станет зампредом комитета по вопросам законности в Петербурге

Новым заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности станет участник спецоперации Николай Королев, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте" 3 октября. Королев был участником президентской программы по подготовке чиновников из числа военнослужащих, побывавших в зоне СВО. 

"Под моим наставничеством Николай принял участие в решении самых разных вопросов жизни города. По результатам стажировки Николай Королев будет назначен на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности", - написал Беглов. 

Королев стал "учеником" губернатора в конце июля. Как сообщалось на сайте программы "Время героев", Королев успел познакомиться с системой приема и обработки обращений граждан, а также изучил принципы проектного управления. 

Напомним, программа "Время героев" была анонсирована президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. 

Константин Леньков / Фото Александр Беглов "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости3 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама