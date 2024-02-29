О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию

Фото с сайта КремляПрезидент России Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию в Москве. За два часа глава государства успел обсудить все основные направления внутренней политики, выделив среди россиян две социальные группы: многодетных семей и участников СВО. Обе в скором времени получат дополнительные меры поддержки.

Слушать президента, как и в предыдущие годы, собрались депутаты Государственной думы, руководители министерств, губернаторы и региональные парламентарии. Также в зале присутствовали участники специальной военной операции, общественники и лидеры молодежных объединений. Многие из слушателей отзываются о выступлении как о предвыборной программе - до выборов президента России остается чуть больше двух недель.

Начать свое выступление Владимир Путин решил со специальной военной операции. Он заявил, что СВО поддерживает абсолютное большинство россиян. Бизнес-сообщество за два года пожертвовало "миллиарды" рублей волонтерам и организациям, которые помогают участникам спецоперации. Без упоминания геополитических наблюдений тоже не обошлось. Путин пообещал, что в России будут развиваться институты демократии, и подчеркнул ,что никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны.

"Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие – вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад, ослабить изнутри. Но они просчитались – это сегодня уже абсолютно очевидная вещь: столкнулись с твёрдой позицией и решимостью нашего многонационального народа", - сказал Путин.

После слов о колониальных повадках Запада президент перешел к докладу о состоянии военно-промышленного комплекса и результатах его работы. Заводы работают в три смены, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" применяется в условиях СВО для поражения особо важных целей. Также уже на вооружении стоит ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" и другие средства. Еще на вооружение собираются принять крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон", испытания которых сейчас завершаются. Видеороликов с компьютерной графикой, на которых показывался бы потенциал нового оружия, как это было во время послания президента в 2018 году, сегодня не транслировали.

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в послании 2018 года, – всё сделано, или завершается эта работа", - добавил Путин.

Львиная доля послания была посвящена все же внутренней политике. В этот раз президент оказался особенно щедрым и порекомендовал списать регионам две трети бюджетных кредитов. Еще он рассказывал об укреплении института семьи, борьбе с бедностью, развитии медицины, образования и подготовке молодых специалистов. Были представлены несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России" и "Кадры".

В рамках проекта "Семья" власти будут поддерживать многодетных родителей и способствовать повышению рождаемости, особенно в регионах, отстающих по этому показателю. По информации президента, по состоянию на 2022 год негативная тенденция наблюдалась в 39 регионах - им направят порядка 75 млн рублей на финансирование региональных мер поддержки.

С помощью программы "Продолжительная и активная жизнь" будут добиваться средней продолжительности жизни не менее 78 лет к 2030 году, а затем власти намерены перешагнуть порог в 80+. Особое внимание планируется уделить сельским территориям. Также программа будет отвечать за появление новых клиник, больниц и женских консультаций.

Программа "Молодежь России" должна будет консолидировать позитивный опыт в молодежной политике. Путин в основном говорил про поддержку наставников и кураторов, учителей, от которых зависят будущие поколения.

Через программу "Кадры" будут решать вопрос с подготовкой молодых специалистов. Путин заявил, что молодежь должна быть готова трудиться в экономике XXI века.

Президент также затронул и другие детали экономики XXI века. Глава государства счел необходимым ввести новый банковский продукт - безотзывной "сберегательный сертификат". Этот инструмент, как и обычные банковские вклады, будет застрахован, но не на привычные 1,4 млн рублей, а на сумму в два раза больше.

"Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок – более трёх лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход", - рассказал глава государства.

Так называемые сберегательные сертификаты уже существуют. По нынешнему законодательству такой продукт считается ценной бумагой. Желающий воспользоваться такой опцией приносит деньги в банк и получает что-то вроде расписки, что он имеет определенную сумму на своем "депозите". Выплаты процентов по таким бумагам происходит один раз в конце срока сертификата. Изменять хранящуюся сумму нельзя до истечения срока сертификата - снять их раньше срока, сохранив доход, нельзя.

Возвращаясь к теме кадров, президент описал свое видение будущих управленцев в России. С 1 марта должен стартовать набор на специальную кадровую программу "Время героев". Присоединиться к ней смогут ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях. Путин сравнивает эту программу с Высшей школой государственного управления, так называемой школой губернаторов, а также с конкурсом "Лидеры России", выходцы из которого смогли занять высокие должности в министерствах и регионах. Те военнослужащие, которые захотят посвятить свою "гражданскую" жизнь чему-то другому, смогут в приоритетном порядке поступить в ведущие вузы страны.

Это не единственные "льготы" для участников СВО, которые во время послания предложил Путин. Например, они смогут получить специальные программы по ипотеке со ставкой в два процента.

Свое послание Путин описал как долгосрочный и фундаментальный план. Выполнение которого, завершал свое выступление глава государства, зависит именно от солдат, офицеров, добровольцев которые принимают участие в специальной военной операции.

- Это они, наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для ее развития. Низкий вам поклон, ребята, - обратился к военным Путин.

На сайте Смольного уже начали появляться новости губернатора, в которых описывается, как Петербург выполняет поручения президента, озвученные в послании. Выступление Путина, по словам главы города Александра Беглова, вызвало у чиновника чувство гордости.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля